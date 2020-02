Karate: Le nuove cinture assegnati agli atleti di Libera Energia Karate

Gli atleti, che erano stati selezionati domenica 26 gennaio hanno brillantemente superato le prove dei programmi nazionali di karate C.S.A.In. , dimostrando di essere pronti per i successivi e più impegnativi programmi di allenamento.

La commissione, composta dal maestro Diego Carcassi, dall'Istruttrice e presidente della Libera Energia Monica Costa e dall' istruttore Roberto Allegri ha promosso a cintura bianca/gialla, permettendone il passaggio al corso ragazzi gli allievi del corso Baby: Patrizii Davide, Fusaro Mathieu, Bianco Giona, Tagliafierro Francesco e Melotti Mattia.

Nella categoria ragazzi: il 9 kyu è stato confermato ad Aloui Amina e Dayné Elisée, cintura gialla per Patrizio Gabriel, Comiotto Simone e Palade Stefan, cintura verde per Fioravanti Valentina, Aloui Yasmine, Massetto Sofia e Fasoli Nicola, cintura blu 4 kyu per Billotti Alessia.

Nella categoria Adulti hanno superato l'esame di cintura verde Borney Ivan, Seminara Luciano e Chiarello Loretta, ed hanno ottenuto la cintura blu 4 kyu Vanzo Serena e Sambarino Debora.