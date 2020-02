Ginnastica: La Gym Aosta in trasferta a Chatillon e BIella

Fine settimana di grande impegno per la Gym-Aosta, che scenderà in pedana in due competizioni interregionali: a Biella è in programma infatti la 1° prova del “Campionato Individuale” di artistica femminile, livelli tecnici LC e LD, e saranno ben 11 le ginnaste della Gym in gara, mentre a Châtillon si tiene la 1^ prova del “Campionato a squadre di serie D” di ritmica e qui la Gym si presenterà con 5 squadre e 21 ginnaste.

Ad accompagnare le ginnaste ci saranno le tecniche Elisa Carrozza, Gabriella Boaretto e Pamela Vacchiero, a Biella, Giorgia Evaspasiano ed Hélène Porliod a Châtillon.

Le ginnaste dell'artistica