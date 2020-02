Calcio a 5: A2; pareggio amaro per l'Aosta rimontata di tre reti

Una partita dai due volti quella giocata ieri dall’Aosta 511 nella diciassettesima giornata del campionato di serie A2 di futsal. In vantaggio per 3 a 0 dopo 15 minuti del primo tempo a spese del G.S Gisinti Pistoia, sul sintetico del Montfleury la squadra di Rodrigo Rosa subisce una frastornante rimonta e chiude sul 3 a 3 rischiando persino la sconfitta; l'Aosta rimane così in zona playout distante ancora 5 punti dalla salvezza.

Le reti dei gialloblù portano la firma di Fea, Mascherona e Rosa su rilancio Per i toscani segnano Antonito sul finale del primo tempo, poi nella ripresa Perez, e nuovamente Antonito su rigore riportano il match in parità. Per mister Rosa, il rimpianto di aver gettato al vento due punti preziosissimi in chiave salvezza.

Formazione Aosta 511: Berthod, Pettinari, Calli, Zatsuga, Fea, Rosa, Bellafiore, Vona, Mascherona, Harir, Grange, Belmonte. All. Rosa

Classifica: Milano 36 punti; Carrè Chiuppano 35 punti; Città di Asti, L84 33 punti; Imolese 32 punti; Futsal Villorba 29 punti; Città di Massa 28 punti; Saints Pagnano 24 punti; Città di Sestu, Gisinti Pistoia 18 punti; Aosta, Fenice Veneziamestre 13 punti; Leonardo 11 punti; Olimpia Regium Reggio Emilia 6 punti.