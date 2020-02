Tennis: La rappresentativa giovanile valdostana supera la selezione Biella

La Rappresentativa Giovanile della Federtennis della Valle d'Aosta ha esordito positivamente oggi, sui campi del Tennis Club Aosta, nella prima giornata della Coppa delle Province 2020. I giovani Atleti rossoneri, i migliori delle annate 2010, 2011 e 2012, selezionati dai Tecnici Paonessa Fabio e Viérin Nathalie, si sono imposti contro i pari età della formazione di Biella aggiudicandosi l'incontro per 7 a 2.

Per la Valle d'Aosta sono scesi in campo Battilani Jacopo, Paonessa Gaia, Denchasaz Alaska, Susanna André, Chiucchiurlotto Marco, Boccato Sara, Morsia Gaia, Montegrandi Etienne, Macori René e Susanna Claire. Vittorie nei singolari per Battilani, Paonessa, Boccato, Montegrandi e Susanna, successi nei doppi per le coppie Battilani-Chiucchiurlotto e Denchasaz-Morsia.