Sci: Il maltempo imperversa ancora su Sochi, cancellata la discesa femminile

Il maltempo ha la meglio sulla disputa della discesa femminile di Coppa del mondo in programma sulla pista Rosa Khutor di Sochi. Dopo tre giorni di inutili tentativi per fare disputare almeno una prova ufficiale, gli organizzatori della gara russa avevano l'ambizioso progetto di svolgere nel giro di poche ore sia l'allenamento necessario per regolamento a far partire la competizione, sia la discesa, ma ancora una volta si è dovuto inchinare alle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Per cercare di ovviare alla situazione di instabilita', era stata addirittura abbassata la partenza e alzata la zona del traguardo, in quanto nella parte bassa la neve si era trasformata in pioggia, rendendo la neve particolarmente insidiosa. Purtroppo anche questo tentativo non è andato a buon fine, così il programma di sabato 1 febbraio e stato interamente cancellato. Rimane confermato invece il supergigante di domenica 2 febbraio