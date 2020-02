KL: Annullata per nebbia gara-1 dello sci velocità a Vars, si tenta di recuperarla domenica 2 febbraio insieme a gara-2

La nebbia ha impedito agli specialisti dello sci velocità di scendere in pista nella tappa inaugurale della Coppa del mondo, in programma sulla pista francese di Vars. La giuria ha atteso per tutta la mattinata che le condizioni del tempo potessero migliorare, posticipando di mezz'ora in mezz'ora l'inizio delle semifinali, ma ogni tentativo è risultato vano. Nel pomeriggio la riunione con i capi squadra sarà decisivaper capire se possa essere recuperata domenica 2 febbraio, giorno in cui è programmata la seconda competizione del fine settimana, alla quale sono iscritti Emilio Giacomelli, Ivan Origone, Simone Origone e Valentina Greggio, mentre Daniel Pession e Samuele Capello parteciperanno nella categoria produzione.