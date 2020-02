Fondo: De Fabiani mantiene il pronostico e vince la 15 km degli Assoluti di Spiazzi di Gromo

Secondo scudetto consecutivo sulla distanza dei 15 km per Francesco Fabiani nei Campionati Italiani valevoli per il Bergamo Ski Tour sulle piste di Spiazzi di Gromo. Il valdstano del Centro Sportivo Esercito, detentore del titolo sulla distanza che quest'anno si disputava in tecnica libera, ha preceduto sul traguardo il brianzolo Gilberto Panisi (polisportiva Team Brianza) e Lorenzo Romano (Centro Sportivo Carabinieri), che si aggiudica il titolo riservato alla categoria under 23 davanti a Simone Daprà e Simone Mocellini.



Nella 10 km femminile Francesca Franchi del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle (terza il giorno precedente nella sprint) ha fatto suo il successo seniores, che le vale pure il trionfo nella categoria under 23. Alle sue spalle Sara Pellegrini (Fiamme Oro Moena) e Ilaria Debertolis (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle), con Martina Bellini e Cristina Pittin a completare il podio fra le under 23.