MARCIAGRANPARADISO: Quasi 400 giovani in festa per la Mini Marcia A Cogne anche il Vitalini Nordic Speed Contest

Baby Sprint - Nella gara femminile primo posto per Jacqueline Bagno (Team Ski Torgnon 2.0) che ha concluso in 4’31”, 14” più veloce di Sophie Bionaz (Godioz) e 21” di Viola Bochicchio (Saint-Barthélemy). Al maschile successo di Noah Desayeux (Amis de Verrayes; 4’01”) che ha preceduto di 27” Aksel Chabod (Valsavarenche) e di 31” Matteo Donato (Gressoney).

Baby - Vittoria di Elody Vittaz (Amis de Verrayes) in 6’15”, un secondo meglio di Leticia Busca (Gressoney) e 6” di Arline Chabod (Valsavarenche). Enea Bortolotti (Amis de Verrayes) si è aggiudicato la gara maschile in 5’44”, 7” davanti a Pietro Quattrone e 14” a Michel Gontier (Drink).

Cuccioli - Gradino alto del podio per Chiara Quattrone (Fallère) in 9’46”, con secondo e terzo posto per Martina Bisson (Pollein +1”) e Amelie Fragno (Pollein; + 23”). Tripletta degli Amis de Verrayes al maschile, con Teseo Bortolotti (8’23”) che ha preceduto di 6” Jody Vittaz e di 11” Cedric Nex.