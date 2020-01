MARCIAGRANPARADISO: Cogne si colora di bianco e si prepara alla Marcia Attesi al via 700 adulti e 400 bambini

Spolverata di neve a Cogne, dove questo fine settimana andrà in scena la 37a edizione della MarciaGranParadiso. Nella località valdostana è tornato uno splendido panorama invernale e le piste, curate dagli uomini della Pila Spa, sono ancora più belle. Sarà grande spettacolo sui Prati di Sant’Orso che lo scorso anno ospitarono la Coppa del Mondo.

Gli organizzatori attendono tantissimi fondisti: a iscrizioni ancora aperte, sono circa 200 gli atleti iscritti per la gara in tecnica libera di venerdì 31 gennaio, mentre si sfiorano le 500 presenze per il tradizionale appuntamento della domenica, che si correrà in classica.

Tante richieste anche per quanto riguarda la Mini MarciaGranParadiso, non solo dagli sci club valdostani, ma anche da società sportive che operano al di fuori della Valle d’Aosta. Cogne si prepara all’invasione di circa 400 giovani che si sfideranno prima nella gara di fondo e poi nello Speed Contest di Vitalini, partner della manifestazione.

Le iscrizioni alle competizioni del venerdì e della domenica non sono ancora chiuse. L’organizzazione accetterà adesioni fino alle ore 8 del giorno di gara; gli interessati dovranno passare all’ufficio gare all’interno del Comune di Cogne, dov’è stata allestita anche la zona del ritiro pettorali e dei pacchi gara.

Un fine settimana davvero ricco, con un evento sportivo speciale e consolidato negli anni. Percorsi splendidi, in mezzo a contesti naturali unici, che regaleranno emozioni e che toccheranno tutte le frazioni della località turistica che tra poco più di un mese ospiterà anche i Campionati Mondiali Master di fondo.