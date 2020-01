Hochey ghiaccio f: Trasferta agrodolce a Dobbiaco del Girls Proect

AHC Toblach Dobbiaco Icebears – HC Girls Project 4-2 (1-2, 2-0, 1-0)

HC Aosta Gladiators: Elena Tosatto, Chiara Vola, Sharon Roccella, Monica Villa, Rebecca Fiorese, Fiamma Da Ponte Becher, Alessia Terranova, Marta Mazzocchi, Laura Coppes, Micaela Bellussi, Anastasia Ceruti, Corinna Faverzani, Sofia Gisonna, Enja Chiarini, Ester Herin, Beatrice Parini. Coach: Luca Giovinazzo.

Marcatori: Rebecca Fiorese, Sharon Roccella.

Esordio che mette in luce una crescita, nella seconda fase del campionato nazionale femminile, per le ragazze del Girls Project, la formazione emanazione dei Gladiators. Le nostre atlete sono riuscite a chiudere in vantaggio il primo drittel, poi le avversarie hanno allungato nel resto dell'incontro, ma favorire l'amalgama in un'esperienza innovativa, mirata a consentire loro di continuare a praticare la disciplina, era -su tutti- l'obiettivo di questa stagione. Il prossimo impegno sarà sabato 1° febbraio, sul ghiaccio di Aosta, alle 18.30, quando arriverà l'AHC Lakers Neumarkt Egna.

Gara durissima già sulla carta, perché le altoatesine sono prime nella classifica temporanea del gruppo unico di questa fase, ma le Girls Project ci arriveranno con il sorriso sulle labbra, ed è proprio quello che la società voleva avessero.