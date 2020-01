Auto: E' tempo di premiazioni trofei auto storiche

All’Oval di Lingotto Fiere di Torino, alle ore 11, saranno consegnati i Trofei ai vincitori assoluti del campionato, la Coppa Oftalmica Galileo per gli Under 30 e per i Vintage. Oftalmica Galileo Italia è partner del Trofeo Nord Ovest Auto Storiche per sottolineare l'importanza della vista come fattore chiave della sicurezza stradale.

Galileo, leader italiano nel settore ottico oftalmico ed il Trofeo Nord Ovest auto storiche sono stati fianco a fianco per sostenere la campagna internazionale “road safety starts with good vision - la sicurezza stradale inizia dalla vista”.

Il Trofeo Nord Ovest è un campionato è in forte crescita e l’edizione 2019 ha visto la partecipazione di 300 equipaggi (600 atleti tra piloti e navigatori, fra di loro molti i Top Driver) con vetture che narrano la storia dell’automobilismo italiano.

Ad Automotoretrò un appuntamento importante per festeggiare il campionato e gli eventi che ne hanno fatto parte. Il Trofeo Nord Ovest 2019 si è disputato con il Memorial Nora Sciplino a Varese, il Memorial Cesare Castellotti a Lodi, la Coppa Lomellina a Garlasco, il Ciao Tommy a Vogogna, Il Trofeo Valsessera a Postua, Il Trofeo Antonio Renati a Bobbio, la Coppa della Valle d’Aosta a Saint Vincent, la Parma – Poggio di Berceto e il To Remember FranK Pozzi a Omegna. Ad organizzare sono stati il Vams, la Scuderia Castellotti, il Lions Club Lomellina, il Veicoli Storici Piacenza, la Cameva, il Valsessera Jolly Club, la Scuderia Parma Autostoriche e Correre per un Sorriso.

Ad aggiudicarsi il Trofeo Nord Ovest 2019 sono Andrea Malucelli, tra i piloti, e Cinzia Bruno, tra i navigatori.

La cerimonia di premiazione sarà anche l’occasione per consegnare il Premio Luciano Botto a chi si è distinto nel promuove il Trofeo Nord Ovest .