Basket: Serie D; l'Eteila crolla a Domodossola e perde la vetta

Sconfitta cocente che vale la perdita del vertice di classifica, quella patita dall'Eteila Chez Drink sul campo della Cestistica Domodossola nella 14esima giornata del campionato di basket di serie D.

I valdostani di coach Tardito hanno perso per 100 a 56 contro una formazione che ha strameritato la vittoria in una partita giocata dai piemontesi ai limiti della perfezione per costruzione del gioco offensivo e per una grande applicazione difensiva, mentre lo Chez Drink ha sicuramente disputato la peggior partita della stagione; partita che si è messa subito in salita con il Domodossola capace di infilare cinque triple nei primi cinque tiri che hanno avuto come conseguenza un 15-4 di parziale, preludio alla fuga verso la vittoria dei padroni di casa. L'Eteila ci prova a cercare di tornare in partita ma altre tre triple portano il Domodossola sul 30-16 di fine primo quarto.

Secondo quarto e altra scarica di tiri da tre punti, Domodossola in fiducia totale controlla la partita e anzi accelera fino a portarsi sul 59-24 di metà partita. Il terzo e il quarto periodo sono la fotocopia dei primi due, lo Chez Drink non riesce mai ad entrare in partita e i padroni di casa continuano ad incantare il numeroso pubblico con giocate di alto livello. Per i valdostani una serata da dimenticare e anche in fretta perché domenica sale ad Aosta il Reba che ora comanda la classifica per la vittoria casalinga sul Trino.

Formazione e referti Eteila Chez Drink: Mimotti , Cuneaz 7, Plati 10, Artuso 4, Nicolet 8, Frassy 12, Deramo , Di Matteo 3, Aiello 4, D’Arrissi 8.