Conto alla rovescia per la MarciaGranParadiso

La località valdostana si prepara al primo evento stagionale dedicato agli sci stretti. E lo fa con circa 40 chilometri di piste che continuano a essere in ottime condizioni e che sono tirate a lucido con grande professionalità. Tracciati di fondo che trovano spazio nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, in un contesto unico per amatori e agonisti. Per divertirsi e gareggiare.

Restano solo sei giorni per potersi iscrivere al programma della MarciaGranParadiso sfruttando le tariffe agevolate proposte dal comitato organizzatore. Da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio sui Prati di Sant’Orso sarà una grande festa a cielo aperto. Ce ne sarà per tutti i gusti: gare in tecnica classica e in tecnica libera, oltre a una giornata interamente dedicata ai bambini.