Atletica: Al Palaindor si assegano i titoli indor Assoluti

Dopo i regionali assoluti della scorsa settimana, a distanza di sette giorni è ancora tempo di campionati regionali ospitati al palaindoor di Aosta con la doppia riunione che assegnerà i primi titoli valdostani indoor del 2020, per la categoria Allievi; 14 i titoli in palio per gli under 18, fascia d’età dei 16 e 17 anni.

In gara ci saranno anche i cugini piemontesi, anche loro con i titoli regionali 2020 indoor di categoria. Ad accrescere il numero degli iscritti, un programma abbastanza nutrito di gare aperte anche alle categorie assolute. Sabato l’inizio è previsto per le ore 15,30, mentre alle 14,30 è in programma l’avvio delle competizioni della giornata di domenica. Come prevede il regolamento, ogni atleta può prendere parte, nelle due giornate, ad un massimo di tre gare.