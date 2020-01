Fondo: Brocard a podio nell'Alpen Cup sr di Pregelato

Elisa Brocard si è messa in evidenza nella seconda giornata di gare di Alpen Cup a Pregelato. La 35enne ha conquistato la seconda posizione nella 5 km femminile a tecnica libera categoria senior: meglio di lei ha fatto solo la canadese Katherine Stewart-Jones con il tempo di 14'03"0. Poco più di un secondo invece, ha separato Lorenzo Romano dal terzo posto tra i maschi nella prova dominata dai francesi Jean Tiberghien e Clement Arnault.

Tra gli junior festeggia il 19enne Davide Graz, di nuovo a podio con un distacco di 29"2 dalla vetta occupata dal tedesco Friedrich Moch, mentre Martina Di Centa è quarta tra le donne. La svizzera Anja Weber, insieme alle tedesche Lisa Lohmann e Amelie Hofmann, sono state più veloci della carabiniera di Paluzza.



Una bella gioia per la Pragelato Races è arrivata anche da uno dei piemontesi in gara, Lorenzo Romano, ospitato sulle piste olimpiche la scorsa settimana, insieme a Daniele Serra, dagli organizzatori e l’Amministrazione Comunale di Pragelato, capace di ottenere proprio nella gara di casa il suo miglior risultato in carriera in questa competizione, concludendo al quarto posto la 10km in skating senior, migliorando così la quinta piazza ottenuta soltanto sabato nella mass start in classico di 30km.

Il carabiniere di Demonte ha mancato il podio per appena 1”2, beffato di un soffio dal sorprendente svizzero Pralong, che ha sfruttato al meglio la maggior freschezza nelle gambe, non avendo gareggiato il giorno precedente. Romano ha così ricevuto anche il premio come miglior Under 23 all’arrivo. La vittoria assoluta è andata al francese Tiberghien, che si è imposto davanti al connazionale Arnault. Non lontano dalla top ten un buon Daniele Serra (Esercito), che ha fatto registrare il dodicesimo tempo, dopo aver chiuso sesto la mass start in classico. 46ª posizione finale per l’altro piemontese in gara, Alberto Piasco, dello Sci Club Valle Stura. Nessuna piemontese al via, invece, della gara senior femminile, andata alla canadese Katherine Stewart-Jones, davanti a Elisa Brocard e l’altra canadese Dahria Beatty.



Ancora una buona prestazione di Elisa Sordello nella 5km Junior femminile. La fondista dello Sci Club Entracque Alpi Marittime ha concluso al 20° posto, staccata di 1’26”6 dalla svizzera Anja Weber, vincitrice davanti alle tedesche Lisa Lohmann e Amelie Hofmann. La fondista del Comitato Alpi Occidentali è anche la settima italiana.

Più indietro le altre piemontesi in gara: 43ª Giorgia Salvagno (Valle Pesio) e 44ª Elisa Gallo (Alpi Marittime). Nella Junior maschile buonissima prova di Martino Carollo (Alpi Marittime), classe 2003, primo Under 18 all’arrivo con il suo 23° posto. 37ª posizione per un altro atleta molto giovane, Samuele Giraudo (Valle Stura). Più indietro gli altri piemontesi in gara: 50° Lorenzo Castoldi (Alpi Marittime), 56° Lorenzo Menusan (Sestriere), 58° Nicolò Garcia (Sestriere), 70° Simone Negrin (Prali), 78° Andrea Gastaldi (Valle Pesio), 85° Raoul Bertalotto (Sestriere), 87° Giacomo Alifredi (Prali) e 88° Filippo Tranchero (Valle Pesio).