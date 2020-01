Aosta: Asta per la vendita della struttura Montfleury

Il Comune di Aosta vende con un'asta pubblica il Montfleury, l'unica struttura cittadina dedicata alla pratica del calcio a cinque. Ubicato in via Piccolo San Bernardo 73, ha una base d'asta di 247 mila 550 euro.

In dettaglio la proprietà ospita un locale adibito a bar-ristorante, un alloggio di custodia, un campo di calcio a 5 coperto, un campo scoperto e un'area esterna di 200 metri quadrati.

Gli interessati devono far pervenire entro le 12 del 16 marzo prossimo l'offerta in un plico chiuso e sigillato. La commissione giudicatrice si riunirà il 19 marzo prossimo alle 9.30 per le procedure relative all'alienazione, che avverrà con offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.

L'eventuale atto di compravendita dovrà essere stipulato entro 60 giorni dal primo agosto 2020. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Patrimonio del Comune.