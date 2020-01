Para-ice hockey: È grande Italia nella prima giornata del 9° torneo internazionale

Con due prestazioni notevoli l'Italia è riuscita a strappare due vittorie durante la prima giornata di gare al Torneo Internazionale di Para-Ice Hockey di Torino, manifestazione organizzata dall'associazione sportiva Sportdipiù in collaborazione e con il patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte, del Comitato Italiano Paralimpico e della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

Nel match inaugurale, giocato alle 10 di lunedì, i ragazzi di coach Massimo Da Rin si sono imposti sulla Norvegia per 4-3 ai rigori dopo cinquanta minuti ricchi di agonismo e intensità: nella prima frazione gli Azzurri sono riusciti ad andare in vantaggio per 2-0 grazie alle prime gioie in Nazionale di Gabriele Lanza e Matteo Remotti. Nella ripresa gli avversari hanno accorciato le distanze con Vaernes ma è nel terzo tempo che si sono susseguite le emozioni più grandi: l'illusorio 3-1 di Stephan Kafmann ha infatti lasciato spazio alla rimonta norvegese, completata dallo stesso Vaernes e da Nordstoga; ai rigori Nils Larch e Christoph Depaoli si sono rivelati glaciali, regalando due punti all'Italia.

A senso unico, invece, la partita del pomeriggio, con capitan Gianluca Cavaliere e compagni bravi a non concedere nulla al Giappone, battuto per 3-0 (un gol per tempo, ndr) grazie alla doppietta di Stephan Kafmann e ad una imprendibile conclusione dalla distanza di Bruno Balossetti. L'appuntamento si rinnova martedì 21 gennaio con Norvegia-Italia (ore 10) e Norvegia-Giappone (ore 18).

