Sci: Brignone seconda nella start list del gigante femminile dopo la gara sul Sestriere

Federica Brignone è seconda nella start list del gigante dopo la prova disputata sul Sestriere e vinta proprio dalla valdostana. Davanti a lei c'è solo la campionessa Mikaela Shiffrin, mentre è terza la slovacca Petra Vlhova dopo cinque delle nove prove previste dal calendario. Sesta piazza per Marta Bassino, Sofia Goggia è invece 25esima.



Start List GS:

1. SHIFFRIN Mikaela USA 614

2. BRIGNONE Federica ITA 555

3. VLHOVA Petra SVK 510

4. WORLEY Tessa FRA 383

5. REBENSBURG Viktoria GER 364

6. BASSINO Marta ITA 356

7. HOLDENER Wendy SUI 294

8. ROBINSON Alice NZL 242

9. HOLTMANN Mina Fuerst NOR 235

10. HECTOR Sara SWE 182

11. HRVOT Meta SWE 164

12. LIENSBERGER Katharina AUT 153

13. MOWINCKEL Ragnhild NOR 145

14. FRASSE SOMBET Coralie FRA 130

15. GISIN Michelle SUI 116



25. GOGGIA Sofia ITA 87

33. CURTONI Irene ITA 45

45. MARSAGLIA Francesca ITA 24

58. MELESI Roberta ITA 7

58. PICHLER Karoline 7

72. PIROVANO Laura ITA 1