Calcio: Prtob/B; Charva soccombe in vasa contro il Lascaris

I gol di Rovira, Daricou non sono bastati allo Charvendod per vincere una partita, quella contro il Lascaris, che lascia l'amaro in bocca e avvicina sempre più il gialloblu al baratro.

Più in generale da segnalare Il lampo di Dotelli, la risposta di bomber Soncini con il suo...300esimo gol in carriera! Ecco l'1-1 tra Rivarolese e Ivrea, scontro diretto tra le battistrada di Promozione B. Soncini l'aveva promesso ed è stato di parola: l'eterno puntero del calcio piemontese, lombardo e svizzero ha festeggiato oggi un grandissimo traguardo assieme ai compagni di squadra e ai bambini della Scuola Calcio (foto con i 2011 in basso).

La Rivarolese di Scardino, così, conserva la vetta e tiene dietro le agguerrite inseguitrici: vince il Settimo con una grande rimonta a Grugliasco (2-3, in rete Persiano, Simone Salerno e Pozzana, vetta di nuovo a -2), posizioni altissime anche per l'Alpignano (1-2 firmato Pivesso-Rulli al Quincinetto) e per il Lascaris (Bettega, Geografo e Serafino a segno nel 2-3 allo Charvensod). Importante il trend dei bianconeri di Alberto Falco, mai sconfitto nelle ultime quattro partite.

La lotta per evitare i playout registra altre battaglie: l'Union Bussoleno Bruzolo segna una pagina nera nella storia della Nolese (6-0 in valle Susa, segnano due gol Lazzaro e Pecchioli, uno Romano e Ollio), è 0-0 Esperanza-Venaria e l'Ivrea Banchette passa 3-2 contro il Caselle con due gol del solito Genzano.

Lo 0-4 del Volpiano al San Mauro porta la squadra di Lollo Parisi molto più vicina ai playoffs: sembra proprio terminato il periodo di apnea.

RISULTATI E CLASSIFICA