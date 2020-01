Calcio: 1/ma cat; Impatta solo il Quart sconfitte tutte le altre valdostane

Un pareggio, quello del Quart, e tre sconfitte: Gran Paradiso, Fenusma e Saint Vincent, rappresenta il bilancio della 16/ giornata del campionato di prima categoria caratterizzata da gol e spettacolo.

Nel raggruppamento C continua la marcia in vetta del Valdruento che ormai pare difficilmente raggiungibile. Il 2-1 sul River Leinì segna la dodicesima vittoria in sedici partite. Il Colleretto secondo in classifica segue ad 11 punti di distanza.

Nel girone E importante vittoria del Villarbasse (2-1 in casa del Bricherasio Bibiana) che si porta a +4 sul Villar Perosa, fermato sull'1-1 dal Candiolo.