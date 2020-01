Bocce: Femm/A; brutta sconfitta casalinga della Bassa Valle contro l'Auxilium

Delusione per la Bassa Valle che ha perso l'occasione a portata di boccino per lasciarsi alle spalle l'ultimo posto in classifica. Mentre ha subito in casa una sconfitta pesante.

Mentre la Borgonese è sempre più in alto. Dopo il successo sabatale ai danni della Forti Sani, le campionesse d'Italia in carica hanno prevalso pure nel confronto con la friulana Buttrio, dilatando a 6 le lunghezze in classifica con la seconda, la Saranese. Sarà la lotta alle spalle del team di Borgone ad infiammare il campionato nelle prossime quattro giornate.

RISULTATI (7^ giornata): Borgonese – Buttrio 18-6, Forti Sani – Saranese 14-10, Bassa Valle – Auxilium 10-14.

CLASSIFICA: Borgonese 13, Saranese 7, Buttrio e Forti Sani 6, Auxilium 5, Bassa Valle 3.