Trail: A Dennis Brunod e Federica Barailler la prima edizione di LTHSNOWRUN

La prima donna a tagliare il traguardo è stata l’atleta di casa Federica Barailler con 1:21:28. Alla gara ha partecipato anche l’ultra-atleta Nico Valsesia conquistando il 4^ posto con 1:15:11.

Alla competizione, che si è sviluppata su 13 km di percorso con un dislivello positivo di 750 metri, erano iscritti 70 atleti. Dalla zona di partenza a 1.450 m, accanto alla Scuola di Sci, gli atleti sono saliti dalla pista n. 6 verso Arnouvaz per raggiungere Les Suches (2.200 m), dove hanno potuto ristorarsi prima di cominciare la discesa lungo la pista n. 4 per incrociare la pista n. 7 fino all’arrivo, sempre vicino alla Scuola di Sci.

Il via, alle 17.30 del 18 gennaio 2020, in una serata limpida con temperature piuttosto rigide. L’aostano Dennis Brunod (Atletica Monterosa) ha vinto con il tempo di 1:00:23, al secondo posto un altrettanto veloce Davide Cheraz (Atletica Sandro Calvesi) che ha coperto la lunghezza in 1:02:24, terzo classificato Cereseto Giacomo (Cus Pro Patria) che ha fermato il cronometro a 1:08:09.

Ritroveremo Nico Valsesia sempre a La Thuile nella serata dell’1 febbraio (alle ore 21:00 presso la Sala Conferenze dell’Hotel Planibel) per la presentazione della sua nuova e straordinaria impresa “From 0 to Everest”.