CR Biathlon: allo Sc Bionaz Oyace la IV Silly Monkey Cup a Brusson

Esordio del nuovo partner del Comitato Asiva, Unicredit, a ‘griffare’ il circuito regionale di Biathlon, questa mattina, a Brusson, con i Campionati regionali Sprint per tutte le categorie (esclusi i Cuccioli), con 120 concorrenti al via sulla pista Trois Villages, a contendersi la IV Silly Monkey Cup, classifica per società vinta dallo Sc Bionaz Oyace, davanti allo Sc Granta Parey e al Gs Godioz.

Categoria Senior/Junior/Giovani/Aspiranti * 6 km f / 7,5 km m – CR Sprint pc – Vittoria nell’Assoluta e primo Junior Cédric Christille (Fiamme Gialle; 17’08”3; 0 0) a precedere l’argento di categoria, Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 18’25”3; 1 0) e il finanziere cuneese Matteo Vegezzi Bossi (18’32”6; 1 0; primo Giovani) e quarto, bronzo Junior, Matthieu Bianquin (Gs Godioz; 18’56”4; 2 0). Nei Giovani, il podio è occupato da Jéròme Bianquin (Gs Godioz; 19’36”4; 2 1; 6° assoluto), Denis Muscarà (Sc Brusson; 19’52”5; 3 1; 8°) e Francesco Petitjacques (Sc Bionaz Oyace; 20’03”5; 0 1; 11°).

Negli Aspiranti, maglia rossonera a Stefan Navillod (Sc Torgnon 2.0; 20’25”3; 2 3; 11°) davanti a Thierry Bianquin (Gs Godioz; 20’51”8; 2 1; 12°) e Laurent Curtaz (Sc Brusson; 21’11”5; 2 0; 14°). Al femminile, primo e terzo posto per le cuneesi Gaia Brunetto (16’52”8; 0 0) e Maddalena Somà (17’48”7; 1 1) e piazza d’onore con titolo regionale Giovani a Laura Sciarpa (Sc Sarre; 17’28”4; 0 0). Quarto posto, prima Aspiranti, Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes; 18’51”7; 0 1) e quinta, seconda Giovani, Alessia Martini (Sc Bionaz Oyace; 19’27”4; 1 2). Sesta e settima, sul podio Aspiranti, Nadège Gontel (Sc Granta Parey; 19’59”3; 1 1) e Giorgia Saracco (Sc Brusson; 20’17”9; 1 3).

Categoria Allievi * 5 km f / 4 km m – CR Sprint ac – Al maschile s’impone Simone Bétemps (Sc Bionaz Oyace; 14’16”3; 0 1) davanti a Lothar Bianquin (Sc Amis de Verrayes; 15’47”8; 1 1) e Alessandro Rizzi (Sc Champorcher; 16’01”5; 1 2). In campo femminile, successo di Chiara Barailler (Sc Bionaz Oyace; 15’38”0; 0 1) seguita da Asia Meynet (Sc Amis de Verrayes; 15’49”1; 1 2) e da Nicole Carlin (Sc Granta Parey; 16’48”7; 0 0).

Categoria Ragazzi * 4km f / 3 km m – CR Sprint ac – A imporsi è Gabriele Leone (Sc Amis de Verrayes; 15’55”0; 1 4) davanti a Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 16’05”0; 0 1) e a Remy Oreiller (Sc Granta Parey; 16’30”1; 2 1). Al femminile, prima e terza piazza allo Sc Brusson grazie a Marlène Christille (13’01”8; 0 1) e Claire Artaz (14’39”3), con seconda posizione a Emma Marie Banard (Sc Granta Parey; 14’26”3; 0 1).

Categoria Cuccioli * 2 km – CR Sprint ac – Doppietta Sc Amis de Verrayes con Cédric Nex (10’57”1; 2 1) e Thierry Cretier (11’00”5) con terza posizione a Walter Landry (Sc Bionaz Oyace; 11’00”6). Nelle femminucce, Sc Granta Parey al primo e terzo posto grazie a Carol Gontel (10’20”6; 0 0) e Nicole Martin (12’23”7; 1 0) e a interrompere l’egemonia giallonera Sofia Barailler (Sc Bionaz Oyace; 11’57”5; 1 2).