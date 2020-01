Calcio: Ecc/A; L'aygreville capito per le pesanti assenze

Prola squalificato, Marchesanno, infortunato e Brunod influenzanto. Tre assenze pesanti nell'Aygreville ed il Trino sconfigge per 3-0 la capolista entrata in campo senza la necessaria determinazione. Succede tutto nel secondo tempo.Nel primo tempo, l'aygre reclama un calcio di rigore visto da tutti meno che dal trio lescano che più casalingo non si può. Il trino è piu intraprendente l'Aygre gioca di rimessa ma non punge ed il gioco ristagna a centro campo. I rossoneri hanno due buone occasioni ma non le sfutta.

Inizia il secondo tempo fallo su Simone Bonel a metà campo l'arbitro non fischia il Trino insacca 1 0. Pomat e Bonel rimediano così l'ammonizione per proteste. Altri due contropiedi ed altri due gol il terzo viziato da un fallo di mano ma non visto dal trio.

Finisce la partita il Trino ha meritato la vittoria l 'Aygre deve lavorare. Più di testa che fisicamente forse per qualcuno stare lassù in cima fa male. E domenica Pro Eureka (Settimo) è già in agguato.