Calcio: ECC/A; Aygreville e Ro.Ce ko, incredibile Pont al 96'

Aygreville 33, RomentineseCerano 31, Pont Donnaz 30, BorgoVercelli 30! Le inseguitrici guadagnano terreno, le battistrada perdono entrambe: secco ko dell'Aygreville sul campo del Trino (3-0, due gol di Erbini e Bissacco) e passo falso della Ro.Ce in casa Alicese (1-0, eurogol di Amato).

Ne approfitta il Pont Donnaz di Cretaz, che va sotto 1-0 contro la Pro Eureka (Taraschi), pareggia con Varvelli (1-1), torna sotto al 78' (2-1 di Chirone) e quando tutto sembra finito segna due gol con Daynè al 90' e autogol al 96'. Finale 2-3.

A -3 dalla vetta c'è anche il BorgoVercelli, che fa 0-2 in casa Fulgor. A segno Delorentiis e Rognone.

Non arriva ancora la vittoria nel 2020 del Borgaro, sconfitto 3-1 a Stresa, e cede il passo anche la Pianese (2-0 Oleggio). Il Rivoli resta penultimo dopo la sconfitta per 3-0 in casa Accademia Borgomanero (doppietta di Poi e gol di Sardo).