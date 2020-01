Sci alpino: Sophie Mathiou terza nello Slalom Fis di Gressoney

Sophie Mathiou prima e Annette Belfrond seconda della classifica del Grand Prix Italia nello Slalom Fis di Gressoney-La Trinité, tappa al femminile del circuito istituzionale Fisi.

Terza assoluta, prima del GpI, Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 1’21”42) nella gara vinta dalla bergamasca delle Fiamme Gialle, Michela Azzola (1’19”50) davanti alla comasca Giulia Lorini (1’20”68). Quarto posto alla poliziotta bolognese Giulia Tintorri (1’21”43) e quinto alla valsusina Sara Allemand (1’21”88).

Sesta, seconda GpI, Annette Belfrond (Sc Crammont MB; 1’22”49), con terza del circuito, 8° assoluta, la friulana Andrea Craievich (1’22”79). Al 13° posto, 8° GpI, Nadine Brunet (Sc Aosta; 1’23”68). Domattina, sulla pista Jolanda di Gressoney-La Trinité, si replica, con un altro Slalom Fis; partenza della prima concorrente alle 9.30.

GpI Sci alpino Fa segnare il miglior crono in entrambe le manche e vince il secondo Slalom Fis di Valgrisenche il francese Steven Amiez, gara valida per il Grand Prix Italia Senior. Amiez chiude con il crono di 1’25”94, a precedere Matteo Bendotti (1’26”63) e l’alpino Hans Vaccari (1’26”80). In 14° posizione l’alpino livignasco Simon Talacci (Cse; 1’28”87); 15° Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 1’29”05); 20° Michael Tedde (Cse; 1’31”14); 25° Thomas Larivière (Sc Crammont MB; 1’34”51); 27° Elia Facchini (Sc Gressoney MR; 1’35”09); 28° Alessandro Péaquin (Sc Val d’Ayas; 1’37”50); 29° Alessandro Lami (Club de Ski; 1’37”74).

CdM Snowboard Tappa di Coppa del Mondo di Snowboard, specialità Slopestyle, mercoledì 15 gennaio, a Laax (Svizzera), vinta dal canadese Sebastien Toutant (87.25 punti). Non hanno superato lo scoglio delle qualifiche Loris Framarin (38.41) e Emiliano Lauzi (Sc Crammont MB; 36.60), che chiudono rispettivamente al 42° e 44° posto.