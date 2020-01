Sci alpino: Allo Sc Courmayeur MB la Coppa Archidé

A Courmayeur Slalom Allievi, questa mattina, sulla pista n. 8 – muro Glarey di Courmayeur, gara organizzata dallo Sc Crammont MB e inserita nel circuito regionale Gros Cidac, che ha visto al cancelletto di partenza 161 concorrenti.

In palio, per la classifica per società, la Coppa Archidé, vinta dallo Sc Courmayeur MB, a precedere lo Sc Pila e lo Sc Gressoney MR; a livello individuale, a segno Cecilia Pizzinato e Federico Viérin. Netto il successo della portacolori dello Sc Courmayeur MB, Cecilia Pizzinato, al traguardo in 1’37”71, davanti a due atlete al primo anno in categoria: Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 1’41”03) e Francine Rollet (Sc Chamolé; 1’41”96).

Quarta Maria Vittoria Raffaelli (Sc La Thuile Rutor; 1’42”46) e quinto a Martina Poletta (Sc Chamolé; 1’43”44).

In campo femminile, vittoria di Federico Viérin (Sc Pila; 1’30”68) che precede Edoardo Eigenmann (Sc Courmayeur MB; 1’30”88) e la coppia dello Sc Val d’Ayas, Hervé Quinson (1’31”25) e Lorenzo Busana (1’32”19), con quinto Lorenzo Stirano (Sc Aosta; 1’32”57).

CdM Sci alpino Discesa libera di Coppa del Mondo a Wengen (Svizzera), oggi, vinta dall’elvetico Beat Feuz (1’42”53) davanti a Dominik Paris (1’42”82). Al 23° posto Davide Cazzaniga (Cse; 1’44”18); 32° Matteo Marsaglia (Cse; 1’44”63); 49° Guglielmo Bosca (Cse; 1’45”62).

EC Sci alpino Gigante di Coppa Europa di Sci alpino maschile, oggi, a Kirchberg (Austria) con doppietta austriaca firmata da Stefan Brennsteiner (1’34”10) e Patrick Feurstein (1’34”86) e miglior azzurro, 8°, Giovanni Borsotti (1’35”25). In 10° posizione Roberto Nani (Cse; 1’35”35); 18° Giulio Bosca (Cse; 1’35”51); 33° Daniele Sorio (Cse; 1’36”59).