Sci alpino: 290 Cuccioli alla selezione del Pinocchio Sci di Courmayeur

Gigante della selezione regionale del Pinocchio Sci riservata alla categoria Cuccioli, questa mattina, sulla Checrouit di Courmayeur, con 290 concorrenti – 155 Cuccioli 1 e 135Cuccioli 2 -, al cancelletto di partenza, a cercare la qualificazione alla fase finale, in programma all’Abetone, dal 28 marzo al 4 aprile.

La gara, organizzata dallo Sc Courmayeur MB, metteva in palio sette posti per la gara maschile e cinque per quella maschile, con successi individuali di Gea Zaquini, Tommaso Paletti, Virginia Gaglianone e Thomas Carrozza.

Cuccioli 1 * Gea Zaquini (Club de Ski; 39’17) ha preceduto Christel Jaccond (Sc Gressoney MR; 39”58) e la coppia dello Sc Val d’Ayas composta da Carlotta Prato (40”28) e Sidonie Aramini Borra (40”62), con quinta Elisa Pregnolato (Club de Ski; 40”90).

In campo maschile, doppietta dello Sc Crammont MB, grazie Tommaso Paletti (39”32) e Astor Bustos(39”55), e terza piazza a Giovanni Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 40”25). Quarto Nicolas Fosson (Sc Aosta; 40”27) e quinto Tommaso Du Chêne de Vere (Sc La Thuile Rutor; 40”54).

Pass per l’Abetone anche per Alexis Lucat (Sc Torgnon; 40”73) e Mahuel Casalicchio (Sc LaThuile Rutor; 40”80).

Cuccioli 2 * Al femminile, Virgina Gaglianone (Sc Crammont MB; 36”57) precede la coppia dello Sc Chamolé Sophie Fragno (36”96) e Matilde Pucci (37”39). Quarto posto a AliceTonolini (Sc Crammont MB; 37”85) e quinto a Inca Nicole Comune (Sc Gressoney MR;37”99).

In campo maschile, doppietta del Club de Ski Valtournenche con Thomas Carrozza(37”22) e Arturo Livio D’Ippolito (37”39), davanti alla coppia dello Sc Crammont MB,Michele Bisetti (37”48) e Daniele Centrone (38”34).

Si qualificano per le finali nazionali ancheAlebrto Crippa (38”55) e Marco Cortesi (38”71) entrambi del Club de Ski Valtournenche, e Mattia Contino (Sc Aosta; 38”80).