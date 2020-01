Pattinagggio ghiaccio artistico: brillante secondo posto di Emilie Tussidor

Ancora un podio per lo skating Club Courmayeur nel Campionato Nazionale Interregionale Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta. Nel secondo fine settimana dell'appuntamento di Torino, infatti, Emilie Tussidor ha conquistato oggi il secondo posto nella categoria Basic Novice Interregionale, scendendo in pista con un programma in cui ha presentato per la prima volta in gara il doppio flip ed il doppio lutz e che le sono valsi il suo best score personale, superato di 4 punti e il miglior punteggio tecnico della categoria.

Un brillante risultato che completa alla grande la trasferta piemontese delle ragazze del Club dell'Alta Valle, con questo terzo podio in due settimane, dopo il primo posto di Zoe Mosca Barberis nella categoria Pre Novice Interregionale e il terzo di Sofia Dellavalle tra le Intermediate Novice Interregionale conquistati lo scorso week end.

Intanto fervono i preparativi per la IV edizione del Trofeo Monte Bianco, in programma il prossimo fine settimana del 25 e 26 gennaio all Forum Sport Center di Dolonne.

Per i tifosi dello Skating Club Courmayeur la gara sul “ghiaccio di casa” sarà l'occasione di vedere dal vivo, oltre alle beniamine già più esperte, anche il debutto agonistico del gruppo delle “Volpi Argentate” di cui fanno parte Martina Cocca, Carlotta Corradino, Valentina Floris, Luca Framarin, Matilde Mazza, Carolina Mochet, Simone Mochet, Ben Mosca Barberis e Chiara Pariona.