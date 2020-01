Hockey ghiaccio: U 11; Molto bravi i piccoli Gladiators al quadrangolare casalingo

HC Aosta Gladiators A – Valpellice Bulldogs 3-1

HC Aosta Gladiators A – Diavoli Sesto 8-0

HC Aosta Gladiators A – Milano Rossoblu 8-1

HC Aosta Gladiators B – Valpellice Bulldogs 0-7

HC Aosta Gladiators B – Diavoli Sesto 5-0

HC Aosta Gladiators B – Milano Rossoblu 3-10

HC Aosta Gladiators A – HC Aosta Gladiators B 5-3

HC Aosta Gladiators A: David Cout, Stefano Terranova, Samuel Picco, Samuele Giovinazzo, Simone Giuliani, Giulio Pititto, Mihailo Gabriel Franchi, Andrea Giacometto, Liam Garau. Coach: Davide Picco.

HC Aosta Gladiators B: Giacomo Meucci, Simone Minniti, Christian Sangiorgio, Simone Nardella, Davide Boscolo, Gioele Dayné, Lorenzo Timpano, Daniel De Martino, Emanuele Dal Grande. Coach: Michael Lattanzi.

Due squadre, coinvolgendo anche i più piccoli della categoria, per moltiplicare il numero di atleti in grado di scendere sul ghiaccio e favorire le loro occasioni di crescita, sfidando avversari di fuori Valle (Valpellice, Sesto San Giovanni e Milano). Test preziosi per iniziare a misurare le proprie capacità e vedere quanta sicurezza c'è nell'applicazione delle regole e delle tattiche imparate sinora.

Detto questo, i Gladiators escono dal quadrangolare di oggi con un bilancio indubbiamente positivo: tre vittorie per la formazione A e una per la B (che ha ceduto il passo solo al mai semplice Valpellice e al Milano).

Il derby di corso Lancieri è andato alla formazione A, ma la B si è comunque fatta più che onore, segnando tre reti. Segnali utili per i coach, che vedono i ragazzi sul cammino giusto e, soprattutto, che misurano una tenacia e una voglia di non arrendersi imprescindibile nel bagaglio di ogni giocatore. Prossimo turno di U11, domenica 26 gennaio. Un appuntamento di cui i ragazzi non vedono l'ora.