Calcio: Nicolò Bosonin (Aygreville)convocato per raduno rappresentativa

Proseguono i raduni stagionali per la Rappresentativa regionale maschile Under 17 di Calcio a 11, che la settimana prossima si allenerà a Torino presso l’impianto sportivo (campo in erba artificiale) delle Società CBS SCUOLA CALCIO.

Unico valdostano, tra i 40 convocati è Nicolò Bosonin dell'Aygreville.

Ma oltre alla soddisfazione per la convocazione del suo giovane tesserato, l'Aygreville ha conquista un altro traguardo, proprio alla vigilia del suo decimo anno di vita.

La Società del presidente Zoppo e del Direttore Generale Santoro si è classificata al terzo posto del PROGETTO “VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI” relativo alla categoria Eccellenza, aggiornata alla 15^ giornata di andata.

Le graduatorie tengono conto del bonus pari al 20% di punti aggiuntivi, da riconoscere alle Società che, come da regolamento, svolgono contestualmente attività giovanile nelle categorie Allievi e Giovanissimi.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE A

1 - PRO EUREKA 123

2 - FULGOR RONCO VALDENGO 66

3 - AYGREVILLE CALCIO 58.