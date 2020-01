Trail: Al via un anno di grandi emozioni con le gare organizzate da VDA Trailers

Un anno di grandi novità, progetti e collaborazioni. Il 2020 targato VDA Trailers sarà ricco di emozioni, anzi una vera e propria esperienza, straordinaria ed estrema allo stesso tempo. Iscrizioni già aperte per Arrancaslimba, Winter Vertical Courmayeur e Gran Trail Courmayeur La prima sfida è ormai alle porte: l’8 febbraio 2020 si riparte con il sorriso sulle labbra e gli sci ai piedi, grazie all’Arrancaslimba, gara goliardica da correre in coppia con pelli (anche splitboard e telemark), ramponcini o ciaspole, su un percorso di 6 km e con punti di ristoro a base di birra lungo le piste da fondo di Flassin, a Saint-Oyen.

A seguire, poco più di un mese più tardi, il 7 marzo 2020, la prima grande novità di questa stagione: la Courmayeur Winter Eco Trail – by Night cambia pelle e diventa Winter Vertical Courmayeur. Una gara di sola salita, divisa in due distanze, da correre sempre sotto la luce della luna e delle frontali: la prima, 3 km con 500 metri di dislivello, partirà da Dolonne con arrivo a Plan Chécrouit, mentre la seconda, 5 km con 1000 metri di dislivello, raggiungerà il Col Chécrouit, con partenza sempre da Dolonne.

A luglio si sale d’intensità e chilometri con il Gran Trail Courmayeur, gara che sta assumendo sempre più una rilevanza mondiale ed un livello tecnico elevatissimo lungo i sentieri più celebri delle Alpi italiane al cospetto di sua Maestà il Monte Bianco. Confermando la presenza di gare tecniche di respiro internazionale in Valle d’Aosta e in preparazione al 2021, anno in cui Courmayeur insieme ai comuni della Valdigne sarà Comunità Europea dello Sport, il Gran Trail Courmayeur si pone in prima linea come gara internazionale in stile alpino incarnando e condividendo la filosofia di Best of the Alps (di cui Courmayeur è, da ottobre, una delle dodici destinazioni), basata sulla forte valorizzazione della tradizione e dal desiderio di raggiungere l'eccellenza, facendo convivere una dimensione legata al territorio ma anche aperta al mondo.

Grandi novità per la distanza più lunga del GTC: dai 105 km con 6600 m D+ si passa a 100 km con 7900 m D+, con un cambio del percorso che prevede la base vita non più al Courmayeur Mountain Sport Center di Dolonne ma, con una deviazione, al Pavillon du Mont Fréty, stazione intermedia di SkyWay. Cambia anche la partenza, che sarà a mezzanotte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio, con 33 ore di tempo massimo per concludere la gara.

La mattina dell'11 luglio partiranno invece le due gare più corte, la 30 km con 2000 m D+ e 55 km con 3800 m D+, con la conclusione del GTC il 12 luglio. E poi un’altra grande novità: il GTC100 diventa gara qualificante per il TOR X, con la possibilità per 100 finishers di iscriversi al Tor des Géants® 2021.

PROGRAMMA 2020

Arrancaslimba

8 febbraio 2020 - Flassin - 6km

Iscrizioni aperte su 100%Trail



Winter Vertical Courmayeur

7 marzo 2020 - Courmayeur - ore 18.00

Partenza da Dolonne

WV1000 - 5km (arrivo Col Chécrouit)

WV500 - 3km (arrivo Plan Chécrouit)

Iscrizioni aperte su 100%Trail



Gran Trail Courmayeur

10-12 luglio 2020

GTC30 - GTC55 - GTC100 (novità della 100, passaggio da Skyway Monte Bianco, partenza a mezzanotte del venerdì)

Iscrizioni aperte su 100%Trail



TOR X

11 - 20 settembre 2020

Premiazione il 20 settembre x tutti.

TOR450 - Tor des Glaciers

11 - 19 settembre 2020

PRE iscrizioni dal 1 al 14 febbraio

200 partecipanti, sorteggio come TOR, no wild card

TOR330 - Tor des Géants®

13 - 19 settembre 2020

PRE iscrizioni dal 1 al 14 febbraio

TOR130 - Tot Dret

15 - 17 settembre 2020

Iscrizioni dal 1° marzo al 30 giugno, salvo esaurimento 500 posti disponibili

TOR30 - Passage au Malatrà

19 settembre 2020

Iscrizioni dal 1° marzo al 31 agosto, salvo esaurimento 500 posti disponibili

PETTORALI SOLIDALI ed ECO

TOR330 - Tor des Géants®

20 solidali + 10 ambientali

TOR130 - Tot Dret

20 solidali

in vendita su 100% Trail dal 20 marzo al 30 giugno, salvo esaurimento dei pettorali disponibili



Arrancabirra®

10 ottobre 2020 - giro antiorario (Trappa, Bertone, Tete de la Tronche, Ermitage)

Iscrizioni dal 1° giugno su 100%Trail