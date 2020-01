CMJ Biathlon: Quattro valdostani alla rassegna iridata di Lenzerheide

Sono stati resi noti, oggi, su delibera del presidente federale Flavio Roda, i nomi deisedici alteti che prenderanno parte ai Campionati mondiali Juniores e Giovani di Biathlon, inprogramma a Lenzerheide (Svizzera), dal 23 gennaio al 2 febbraio, e ben quattro di questi sonovaldostani e, nel complesso, sette appartenenti al Centro sportivo Esercito.

Negli Juniores femminili, sono state selezionate Samuela Comola e Beatrice Trabucchi(Cse) e Martina Zappa (Cs Carabinieri); al maschile, Didier Bionaz e Michele Molinari (Cse), oltre a Patrick Braunhofer e Daniele Fauner (Cs Carabinieri) e Tommaso Giacomel (FiammeGialle).

Nei Giovani, con Martina Trabucchi (Sc Brusson) ci saranno Hanna Auchentaller e Rebecca Passler (Cs Carabinieri) e Linda Zingerle (Cse); in campo maschile, Stefano Canavese (Cse), Matteo Vegezzi Bossi (Fiamme Gialle), Elia Zeni (Cuariol) e Fabio Cappellari (Fornese).

Il programma: domenica 26 gennaio, l’Individuale Giovani (alle 11 maschile, alle 14 femminile); il 27, Individuale Junior (11 maschile, 14 femmnile); il 28, Staffette Giovani (11,3x7,5 km maschile, 14 3x6 km femminile); il 29, Staffette Junior (11, 3x7,5 km maschile, 143x6 km femminile); il 31, Sprint Giovani (11 maschile, 14 femminile); 1 febbraio, Sprint Junior(11 maschile, 14 femminile); il 2, Inseguimento Giovani e Juniores (11 maschile e 12femminile; 14.15 maschile e 15.20 femminile).

CdM Sci alpino

Seconda prova cronometrata, oggi, a Wengen (Svizzera), tappa della Coppa del Mondo diSci alpino maschile, della Discesa libera, con miglior crono dell’austriaco Matthias Mayer(2’26”80). Il miglior azzurro, 4°, è Christof Innerhofer (2’27”29). Al 21° posto MatteoMarsaglia (Cse; 2’28”69); 29° Guglielmo Bosca (Cse; 2’29”46); 53° Davide Cazzaniga (Cse;2’31”28, con squalifica per salto di porta).Il programma: domani Discesa libera e Slalom per la Combinata alpina; sabato 18 laDiscesa libera e domenica 19 lo Slalom, validi per la Coppa del Mondo.