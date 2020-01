Sci alpino: Francesi grandi protagonisti nel Gigante Fis di La Thuile

Dominio transalpino, questa mattina, a La Thuile (Valle d’Aosta), nel Gigante Fis – memorial Franco Berthod -, organizzato dallo Sc La Thuile Rutor, antipasto della gara di domani, che sarà valida per il Gran Prix Italia.

Tripletta francese grazie a Leo Anguenot (2’00”00; in recupero dalla settima posizione della prima manche), a precedere Diego Orecchioni (2’00”68; in risalita addirittura dal 17° posto) e a Loevan Parand (2’00”75).

Al quarto posto, recuperando nove posizioni, il finanziere altoatesino Alex Hofer (2’00”76) e quinti a pari merito il transalpino, Baptiste Alliot Lugaz e il bergamasco dello Ski Team Cesana, Michele Gualazzi, entrambi accreditati del tempo di 2’00”78.

Al 21° posto Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 2’02”51); 35° Michael Tedde (Cse; 2’06”21); 48° Alessandro Milanesi (Sc Chamolé; 2’07”30); 59° Thomas Larivière (Sc Crammont MB; 2’10”16); 64° Stéphane Berthod (Sc Pila; 2’11”83); 68° Alessandro Arnaldi (Sc Courmayeur MB; 2’13”34), 70° Alessandro Lami (Club de Ski; 2’13”14).

CdM Sci alpino Prima prova cronometrata della Discesa libera, ieri, a Wengen (Svizzera), tappa della Coppa del Mondo di Sci alpino maschile, e miglior tempo realizzato dall’elvetico Mauro Cavaziel (2’27”78). Terzo, quarto e sesto crono agli azzurri Dominik Paris, Mattia Casse e Matteo Marsaglia (Cse; 2’28”66). Buona prestazione, 28°, di Guglielmo Bosca (Cse; 2’29”64); 45° Davide Cazzaniga (Cse; 2’31”24).

La prova di oggi è stata annullata; domani, di nuovo in pista, per un altro ‘training’; venerdì, la Discesa libera e lo Slalom per la Combinata.

EC Sci alpino Allenamento per la squadra italiana di Coppa Europa, discipline veloci, dal 18 al 21 gennaio, a Bardonecchia (Torino).

Tra i convocati anche Henri Battilani, Nicolò Molteni (Cse), Federico Paini, Federico Simoni (Cs Carabinieri). Il gruppo femminile, dal 16 al 18 gennaio, sarà invece in raduno a Sarentino (Alto Adige); al lavoro ci saranno Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri) e Giulia Albano (Sc Mont Glacier) e, nello staff tecnico, Giuseppe Butelli e Guglielmo Favre.