Podismo: Elisa Terrazzino (Atletica Monterosa) vince Cross della Cascina Calliera

Domenica 12 gennaio sì è disputata a Cavaglià (VC), la prima edizione del Cross della Cascina Calliera per il Campionato Piemontese UISP, gara sulla distanza di 5,4km per i Senior maschili e di 3,7km per Senior Femminili e Junior maschili.

Nella gara femminile successo di Elisa Terrazzino dell’Atletica Monterosa in 15’11”, seconda Valeria Nota in 16’06”, terza Angela Neri in 16’24”.

Nella gara maschile su questa distanza, di junior e master, successo di Jean Xavier Villanese dell’Atletica Monterosa, in 13’44”

Nella gara maschile successo di Claudio Guglielmetti del Fulgor Prato Sesia in 18’59”, seguito sul podio da Paolo Boggio 2° in 19’08” e da Nicolò Simonigh 3° in 19’32”.Completano la top ten nell’ordine Giuliano Caresio, Giampiero Chiocchi, Nurri Cristian, Cisse Hadiatou, Diego Naronte, Simone Viana e Gianfranco Bedino.