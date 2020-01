Lo slalom di Losanna 2020 regala una gioia all'Italia: bronzo per Saracco agli YoG

L'Italia dello sci alpino può festeggiare la prima medaglia ai Giochi Olimpici Invernali Giovanili di Losanna. Tutto merito di Edoardo Saracco, che ha concluso al terzo posto lo slalom disputato nella penultima giornata di gara dello sci alpino.

Per il 16enne in forza all'Equipe Limone AD, è arrivata una prestigiosa medaglia di bronzo frutto di una prima manche davvero ben fatta, e di una seconda parte di gara condotta senza errori. Un risultato importante che dà seguito ai due podi stagionali centrati negli slalom junior di Prato Nevoso (2°) e Solda (3°) oltre a numerosi piazzamenti nella top ten, segno di una crescita agonistica evidente.

Davanti a lui ci sono solo lo svedese Adam Hofstedt, primo con il tempo di 1'16"10, e lo svizzero Luc Roduit staccato di 1"32. Da sottolineare anche il più che positivo sesto posto di Marco Abbruzzese, capace di siglare il tempo più veloce nella seconda run.



Quella odierna è stata una giornata molto felice per la Svezia, che ha vinto l'oro anche in campo femminile grazie a Emma Sahlin, brava nel beffare di 16 secondi la svizzera Lena Volken. Bronzo per la tedesca Lara Klein, mentre l'unica azzurra arrivata al traguardo, Alice Calaba, non è andata oltre il 16esimo posto con un ritardo di 5 secondi.



Ordine d'arrivo SL maschile YoG Losanna (Sui):

1. Hofstedt Adam SWE 1:16.10

2. Roduit Luc SUI +1.32

3. Saracco Edoardo ITA +1.68

4. Gillberg Oskar SWE +1.78

5. Ljutic Tvrtko CRO +1.81

6. Abbruzzese Marco ITA +1.83

7. Sennhofer Marinus GER+1.98

8. Sambuis Baptiste FRA +2.02

9. Geissler-Hauber Max GER +2.28

10. Latulippe Louis CAN +3.29



16. Illariuzzi Gian Maria ITA +4.80



Ordine d'arrivo SL femminile YoG Losanna (Sui):

1. Sahlin Emma SWE 1:29.82

2. Volken Lena SUI +0.18

3. Klein Lara GER +0.43

4. Marklund Wilma SWE +0.87

5. Aronsson Elfman Hanna SWE +0.98

6. Mijares Ruf Carla AND +0.99

7. Pohjolainen Rosa FIN +1.10

8. Fritzenwallner Teresa AUT +1.53

9. Trofimova Anastasia RUS +2.33

10. Niederndorfer Maria AUT +2.34



16. Calaba Alice ITA +5.00



Belfrond Annette ITA non ha terminato la gara

Mathiou Sophie ITA non ha terminato la gara