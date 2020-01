Fiocco azzurro per Xavier Chevrier

Una bella notizia per il valdostano Xavier Chevrier, azzurro della corsa in montagna, che è diventato papà. Lunedì mattina la moglie Denise ha dato alla luce Loic, il loro primo figlio.

L’atleta valdostano, campione europeo nel 2017, da oltre un decennio è protagonista a livello internazionale: dopo il titolo mondiale juniores nel 2009, tra gli assoluti nel 2015 ha conquistato l’oro iridato per team. Nella scorsa stagione il 29enne di Nus è tornato sul podio europeo individuale, medaglia di bronzo.

Portacolori dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe, in tutto con la squadra italiana ha vinto anche 5 ori e 2 argenti europei per team, oltre a 4 argenti e 2 bronzi mondiali, ma inoltre nella sua carriera ha indossato la maglia azzurra nel cross e poi su strada, agli Europei del 2016 in mezza maratona.

Ai genitori e al nuovo arrivato vanno le più vive felicitazioni da parte di tutta l’atletica italiana e di tutta la redazione di Aostasports.it