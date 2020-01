Tennis: Il Tc Saint Christophe continua la marcia nel Trofeo Caroleo

Un tre a zero che non ammette giustificazioni da parte del Dlf Alessandria che nel trofeo Caroleo maschile limitato 2.1 è stato battuto dal Tenis Club Saint Christophe nella quarta giornata del torneo.

Sponsorizzato dall'Immobiliare Patrizia Diemoz, il Circolo tennis Saint Christophe, ha disputato in casa l'incontro contro la seconda classificata a pari merito del girone, sfida molto importante in quanto la vincente si garantiva la seconda posizione del girone.

In campo nei singolari Riconda Ludovico contro Spaziano Niki (2.8); Riconda si è imposto con il punteggio di 6/2 6/3. Il secondo singolare ha visto protagonisti il valdostano Sacco Alessandro si è imposto 6/3 6/4 contro Sartirana Michele (2.8). Il tre a zero è stato conquistato dalla coppia D’Achille Montegrandi che ha rifilato un 6/4 6/4 agli ospiti Sartirana/Spaziano.

Sabato prossimo per il Tc valdostano impegno fuori case per l’ultima partita del girone contro la squadra del Tennis Alessandra Rivoli. In caso di vittoria il Tennis Club Saint Chistophe passerà alla fase successiva del campionato a squadre interregionale.