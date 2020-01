Sci: Brignone al settimo cielo

“Ho iniziato il 2020 con il piede giusto, il lavoro fatto dopo Natale sta pagando. Sto sciando bene, ho gestito bene la pressione nonostante una concorrenza molto folta. Tre di queste erano molto pericolose e sono andate, fuori ma il superG era molto difficile". Federica Brignone sprizza gioia da gni oporro della pelle dopo la vittoria della combinata di Alternmarkt.

Una sontuosa Federica Brignone ha messo in riga tutti gli avversari sulla pista di Alternmarkt vincendo la prima combinata alpina della stagione. La carabiniere valdostana, la prima azzurra a vincere su questo tracciato in 40 edizioni, ha costruito il successo nel superG scavando un distacco importante con la principale avversaria odierna, la temibile Wendy Holdener, che non è riuscita a colmare il distacco dello slalom.

"In slalom - commenta Fede - ho provato ad attaccare ma dopo la mia manche pensavo di non farcela. Il secondo posto nella generale non mi interessa perché mancano ancora troppe gare, già a Flachau Vlhova mi sorpasserà nello slalom. Piuttosto penso ad una gara alla volta, Certo, sciando così me la gioco ad ogni occasione. Sono molto gasata in vista del Sestriere, sarà fantastico vedere tanti tifosi che faranno il tifo per noi, indosserò il pettorale di leader in gigante e sarà un'ulteriore spinta per andare forte".