Pattinaggio artistico: Due podi a Torino per lo Skating Club Courmayeur Zoe Mosca Barberis e Sofia Della Valle

Si è aperto alla grande il 2020 agonistico dello Skating Club Courmayeur impegnato tra sabato 11 e domenica 12 gennaio a Torino, nella seconda prova del Campionato Nazionale Interregionale Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta. Zoe Mosca Barberis ha, infatti, conquistato il primo posto nella categoria Pre Novice Interregionale, mentre Sofia Dellavalle si piazzata terza nella categorie Intermediate Novice Interregionale.

Intermediate Novice podio e concorrenti

Per entrambe si è trattato di una prova di altissimo livello con la Mosca Barberis che è riuscita a portare a casa il punteggio di 28,94 migliorando di sei punti il risultato della gara precedente e di tre ili suo best score, mentre la Dellavalle è riuscita a salire sul terzo gradino del podio grazie ad un 24,92 con cui ha superato di cinque punti il suo precedente miglior risultato. Stesso circuito e stessa pista il prossimo fine settimana del 18 e 19 Gennaio per Emilie Tussidor, che scenderà sul ghiaccio piemontese per la categoria Basic Novice Interregionale.