Ginnastica: La stellina della gym Ginevra al “Trofeo Ghidetti”

Primo impegno del nuovo anno per la ginnastica ritmica targata Gym-Aosta: si è trattato della 5^ edizione del “Trofeo Ghidetti”, gara nazionale per rappresentative regionali disputatasi in Liguria, ad Albenga, sabato 11 gennaio.

Per l’occasione era stata convocata nella rappresentativa Piemonte-Valle d’Aosta la ginnasta valdostana, stellina della Gym, Ginevra Pascarella (nella foto). La squadra, composta da 3 ginnaste “allieve”, tra cui appunto Ginevra, e da 5 tra “junior” e “senior”, è scesa in pedana presentando esercizi al corpo libero e ai piccoli attrezzi.

Per Ginevra è stata una prima positiva e soprattutto gratificante esperienza in una competizione di così alto livello: la ginnasta della Gym ha presentato un esercizio al corpo libero, che ha meritato un buon 10.45. La squadra del Piemonte-Valle d’Aosta, dopo le fasi di qualificazione, semifinale e finale, si è piazzata infine al 4° posto con il punteggio totale di 79.40.