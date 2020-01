Calcio: Ecc. A; l'Oleggioin rimonta costringe al pareggio l'Aygreville

Nella prima partita del rtittico in trasfera, la corsa dell'Aygreville è stata rallentata da un Oleggio che rimonta ha pareggiato all'86'. C0' da dire che l'Oleggio da quello che ha fatto vedere oggi e con i nuovi innesti ha dimostrato che la classifica non gli rende giustizia e sicuramente saprà risalire.

Primo tempo dell Aygre che, dopo vari errori dei suoi avanti riesce ad insaccare con Stefano Monteleone al 15esimo. Dopo il gol subito l'Oleggio spinge e verso il 43 esimo va in gol ma viene annullato dall arbitro per fallo di mani.

Inizia il secondo tempo; l'Aygre si difende giocando di rimessa ma non produce risultati anche per gran caldo - i rosoneri non sono abituati alle temperature primaverili - i crampi e la stanchezza si faceva sentire. Prima del gol da segnalare l'espulsione del numero 4 Caporale per doppio giallo. I gol di Latta Jack è venuto su mischia in area che è stato il più lesto ad infilarla in mezzo ad una selva di gambe. Al 94 l'arbitro manda tutti sotto la doccia. E domenica la trasferta a Trino.