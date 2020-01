Ciclismo: Nicole Pesse bronzo tricolore nel Ciclocross a Schio

Tre giorni di gare tricolore – venerdì i Master, sabato i giovanili e oggi gli Assoluti – di Ciclocross, a Schio (Vincenza), rassegna che porta in dote alla Valle d’Aosta la medaglia di bronzo di Nicole Pesse. Costretto al ritiro per un guaio meccanico uno dei favoriti al podio, Filippo Agostinacchio, in una giornata per lui per nulla fortunata.

Negli Juniores Donne, medaglia di bronzo a Nicole Pesse (DP66 Giant Smp; 47’16”6), attardata di 37”0 dalla vincitrice, Lucia Bramati (Team Bramati; 46’39”6) e a meno di 15” dall’argento, finito al collo di Carlotta Borello (Cicli Fiorin; 47’02”2).

In sesta posizione Giulia Challancin (Team Bramati; 49’29”3). Al maschile, maglia tricolore a Davide De Pretto (Borgo Molino; 44’26”4) davanti a Lorenzo Masciarelli (Callant; 44’39”5) e a Ettore Loconsolo (Cps Professional; 45’02”5). In 22° posizione Yannick Parini (Race Mountain Folcarelli; 50’29”5); 24° Cristiano Martinelli (Xco Project; 50’44”1).

Negli Esordienti Donne primo anno, sul gradino alto del podio troviamo Elisa Ferri (Valdarnese; 23’32”3). Ottava Miriana Bee (Xco Project; 26’13”1); 13° Sofia Guichardaz (Xco Project; 26’46”6).

In campo maschile vittoria di Riccardo Da Rios (Sanfiorese; 28’31”8). Al 57° posto Mathieu Grimod (Xco Project; 40’45”9); costretto al ritiro Mattia Agostinacchio (Xco Project).

Negli Esordienti secondo anno, successo di Christian Fantini (Merida; 31’02”1). In 29° posizione Giuseppe Abbate (Xco Project; 40’04”4).

Negli Allievi Donne secondo anno, conclude in settima posizione Elisa Nigra (Xco Project; 32’31”5) nella gara vinta da Eleonora Ciabocco (Team Di Federico; 31’13”2); 34° Samantha Gottage (Xco Project; 44’33”7).

In campo maschile s’impone Federico De Paolis (Race Mountain Folcarelli; 30’03”8). Al 35° posto Alessio Cino (Xco Project; 34’18”5).

Negli Allievi Donne primo anno, successo di Valentina Corvi (Melavì; 32’23”0). In 17° posizione Vittoria Rizzo (Xco Project; 38’40”3). Al maschile, vittoria di Ettore Prà (Del Ponte; 33’06”3); 56° Etienne Grimod (Team Bramati; 45’47”2).

Nei Master 6, quinta posizione di Corrado Cottin (Cicli Benato; 44’03”3), gara che registra la vittoria di Gianfranco Mariuzzo (Santamarinella; 42’13”6).