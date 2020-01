CR Sci nordico: a Esercito e Gs Godioz il titolo di Staffetta a Flassin

Campionati regionali Giovani/Senior di Staffetta mista - prima frazione in tecnica classica e le due rimanenti in skating -, ieri sera, a Flassin di Saint-Oyen, organizzata dallo Sc Gran San Bernardo, e titolo che va al Centro sportivo Esercito al femminile e al Gs Godioz nella competizione maschile.

Al via 31 squadre, per un totale di oltre cento concorrenti, cinque terzetti erano composti però da atleti di sodalizi diversi e quindi non in lizza per il titolo.

Categoria Giovani/Senior * 3 x 3,75 km f / 3 x 5 km m – CR Staff mix

Netta la supremazia delle ragazze del Centro sportivo Esercito, che fanno segnare in ognuna delle frazioni il miglior tempo parziale; Federica Cassol, Emilie Jeantet e Elisa Brocard chiudono le tre frazioni con il tempo complessivo di 31’31”6.

A far loro compagnia sul podio lo Sc Gran Paradiso, con Coralie Grappein, Alexa Borettaz e Nikita Borettaz (35’08”2) e lo Sc Valdigne MB, Aline Ollier, Carole Delponte e Fabienne Delponte (36’33”6). In campo maschile, doppietta del Gs Godioz, che vince il titolo rossonero con Andrea Gradizzi, Wladimir Cuaz e Federico Bonino, tutti con il miglior tempo parziale, al traguardo in 37’18”6, a precedere André Philippot, Luca Brusaferro e Matthieu Bianquin (38’45”6) e il terzetto dello Sc Brusson: Carlo Christille, Cristian Saracco e Aldo Christille (40’13”7).