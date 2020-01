Hockey ghiaccio: Le reti di Marta Mazzocchi tengono l'Italia U 18 in D1 gruppo A serie

La Nazionale Under 18 Femminile si congeda dai Mondiali di Divisione I – Gruppo A di Fussen con una vittoria ai rigori contro l’Ungheria per 3:2, la seconda dopo quella fondamentale contro la Danimarca. Quest’ultima squadra arriva all’ultimo posto dopo la sconfitta contro la Francia all’inizio dell’ultima giornata di gioco (0:2). Già questo risultato, ha permesso alle Azzurrine di ben gestire l’ultimo match contro l’Ungheria visto che non c’era più l’assillo della retrocessione. Anzi, la Nazionale è stata in corsa, durante la partita contro le magiare, per un possibile bronzo in caso di vittoria con più reti per una concreta possibilità di classifica avulsa proprio tra Italia, Ungheria e Francia.

L’Italia U18 F. rimane per la terza volta di fila in Divisione I – Gruppo A

Ma alla fine i due punti colti all’ultima partita valgono il 5° posto e la certezza di disputare per il quarto anno consecutivo la Divisione I – Gruppo A anche per il 2021. Una bella continuità tra le nazionali giovanili italiane. Nella sfida contro l’Ungheria, l’Italia si porta per due volte in vantaggio ma in entrambi i casi viene recuperata dalle avversarie. I rigori premiano l’Italia con la vittoria ed Ungheria con questo risultato ottiene il bronzo.

Oro alla Germania. Il Mondiale del prossimo anno

L’ultima sfida ha poi ha assegnato l’oro con la Germania che ha superato il Giappone per 2:1 e la squadra di casa ha conquistato la promozione in Top Division. Quindi si è già delineato il torneo iridato che attende l’Italia U18 Femminile nel 2021: Giappone, Francia, Ungheria confermate da questa stagione. La Slovacchia che ritorna subito dalla top division mentre la Norvegia giocherà in qualità di neo promossa dalla Divisione I – Gruppo B.

Le parole di coach Fedrizzi: “Si direi che la squadra è cresciuta alla distanza ed alla fine sono e siamo contenti di questo piazzamento. Un risultato che ci permette di continuare a disputare questa importante divisione, di aver accumulato esperienza e di essersi confrontati con squadre di grande levatura. La sconfitta contro la Francia ha pesato oltre modo ma poi è arrivato il riscatto. Dobbiamo già lavorare per il torneo del prossimo anno ma sono fiducioso. Nonostante i tanti cambiamenti che ci saranno in uscita (7), sono convinto di poter allestire una squadra sempre competitiva. Un ringraziamento doveroso a Martin Pavlu (vice coach), per il prezioso aiuto a tutta la squadra in questi giorni di grande intensità.”

Mondiali IIHF 2020 Under 18 Femminile – Divisione I – Gruppo A – Fussen (3/9 gennaio 2020)

Ungheria U18 F. – Italia U18 F. 2:3 d.t.r. (0:1; 1:0; 1:1; 0:0; 0:1)

Marcatori: 01:59 (0:1) Lea Mair (Eva Maria Grunser); 26:21 (1:1) Emma Kreisz in sup.num. (Mira Seregely/Maja Feckse); 48:27 (1:2) Sara Maria Magnanini in sup.num. (Sara Kaneppele); 50:19 (2:2) Gengeliczky (Horvath/Feckse) in sup.num.; 65:00 (2:3) Rigore decisivo:

Formazione Italia: Martina Fedel 65:00 (Carlotta Regine); Anna Callovini – Anna Bertoluzzo; Elisa Innocenti – Agata Muraro; Saskia Rohregger- Sara Kaneppele ; Anna Caumo – Eva Maria Grunser – Lea Mair; Aurora Abatangelo – Sara Magnanini -Alessia Labruna; Sarah Engele – Greta Thoma – Marta Mazzocchi; Lara Zanettini; Elena Perathoner; Anna Carissimi; Coach: Massimo Fedrizzi;

Tiri in porta: Ungheria 35 (9/14/10/2/0) – Italia 39 (9/10/14/5/1)

Penalità: Ungheria 41′ – Italia 10′