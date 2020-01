Sci: Brignone soddisfatta della prova di discesa a ad Altenmarkt

"E' la mia primva volta in discesa quest'anno, ieri la prova è andata male, oggi molto meglio, ci sono cose che posso migliorare, però mi sono divertita, comincia a sentire lo sci scorrere sotto i piedi anche in questa specialità, ci sono molte curve, la parte alta è scorrevole, devo concentrarmi sui punti di lancio dove fare velocità, è un po' un tracciato d'altri tempi". Federica Brignone commenta così la sua ottima prona nella prova di discesa libera ad Altenmarkt, dove ha realizzato il 14/mo tempo.

"La neve - ha aggiunto - non è così difficile, per cui non è una discesa molto complicata. Nella combinata di domenica la nuova formula mi può favorire. Se riesco a fare un bel supergigante, poi avrei la possibilità in slalom di sfruttare un pettorale di partenza favorevole".