Calcio: Riparte il campionato Eccellenza A/B; le partite del 12 gennaio spicca Pont Donnaz-BorgoVercelli nel girone A

ECCELLENZA A

Prima giornata di campionato del 2020, 15esimo turno della stagione 2019/2020. La capolista Aygreville dopo la vittoria nel recupero contro lo Stresa affronta fuori casa l'Oleggio penultimo. A -4 al 2° posto ecco la RomentineseCerano pronta per la gara esterna contro l'Accademia Borgomanero, che ha bisogno di punti per scappare dai possibili playout.

In zona playoffs spicca Pont Donnaz-BorgoVercelli, ma occhio anche al Borgaro di Licio Russo che se la vedrà in trasferta contro l'Alicese. Nelle zone basse di classifica c'è Fulgor-Baveno, a ridosso dei playout ecco Biellese-Rivoli.

ECCELLENZA B

Il Vanchiglia impegnato a Saluzzo, la Cbs in cerca della riscossa contro la Pro Dronero, derby torinese Chisola-Pinerolo: ecco come si riapre il girone B nel 2020. La capolista Hsl Derthona giocherà in casa Benarzole e in questo momento è inseguita da Saluzzo e Castellazzo (impegno casalingo contro il Corneliano Roero). Dietro la Pro Dronero, quarta, c'è il duo Canelli-Pinerolo a 22 punti: gli astigiani affronteranno l'Atletico Torino, mentre il Pinerolo ritroverà l'ex tecnico Fabio Nisticò ora alla guida del Chisola.

Nel cuneese si riparte con Olmo-Moretta, mentre l'Asti ospita il Centallo.