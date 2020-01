Hockey ghiaccio: U9; Il 2020 inziato all'insegna del divertimento

HC Aosta Gladiators bianchi – Valpellice Bulldogs 14-3

HC Aosta Gladiators bianchi – Pinerolo Storm 14-2

HC Aosta Gladiators bianchi – HC Gladiators neri 2-2

HC Aosta Gladiators neri – Valpellice Bulldogs 5-5

HC Aosta Gladiators neri – Pinerolo Storm 9-1

HC Aosta Gladiators neri: Raphael Carta, Fabian Brunod, Emanuele Carere, Xavier Rosset, Lorenzo Timpano, Joël Savioz, Christian Sangiorgio, Davide Boscolo. Coach: Comiotto.

HC Aosta Gladiators bianchi: Giacomo Meucci, Leonardo Agrimonti, Yari Foletto, Gioele Dayné, Liam Garau, Simone Minniti, Simone Nardella, Etienne Montegrandi. Coach: Michael Lattanzi.

Due squadre, ottenute “mischiando” i giocatori della categoria e un quadrangolare, sul ghiaccio di casa, contro due compagini piemontesi, per ricominciare l'anno divertendosi.

E' la ricetta servita ai “piccoli” della Under 9, categoria più bassa in cui i Gladiators sono impegnati per questa stagione. E i risultati sono arrivati: i “bianchi” hanno vinto con ampio margine di marcature contro le due avversarie, mentre i neri si sono affermati su Pinerolo e pareggiato con il mai scontato Valpellice.

Quanto al “derby” valdostano che chiudeva il quadrangolare, uno sportivo 2-2 è stato il risultato che ha confermato la validità della crescita di questi Gladiatori del domani.