Sci alpino:Tris di Carole Agnelli nel Gigante Fis di Pila

Netta la vittoria di Carole Agnelli (Club de Ski; 1’47”67) a precedere Greta Angelini (Sc Chamolé; 1’50”81) e Martina Perruchon (Cse; 1’51”36). Sesta Giulia Raiteri (Sc Aosta; 1’52”88); 7° Gaia Spinella (Sc Chamolé; 1’52”95); 8° Carlotta Pastore (Sc Azzurri del Cervino; 1’53”23); 9° Giada Ehrlich (Sc Chamolé; 1’53”68).

Al maschile, quarto podio e secondo successo in una gara Fis per Stéphane Béthaz (Sc Pila; 1’44”43) davanti alla coppia spagnola Jordi Costa (1’44”61) e Isidre Sans (1’45”06). Quarto posto a Giacomo Bernardotti (Sc Chamolé; 1’45”34) con quinto il Ceco David Kubes (1’45”69); 6° Davide Polesel (Sc Pila; 1’45”86); 7° Alessandro Milanesi (Sc Chamolé; 1’45”91); 9° Philippe Quey (Sc Val d’Ayas; 1’47”14).

Sci alpino

Combinata alpina valida quale Campionato nazionale Giovani, questa mattina, a Tignes (Francia) vinta dalla transapina Karen Smadja Clement (2’04”16). In 27° posizione Martine Brumin (Sc Aosta; 2’13”58); non ha concluso lo Slalom Alice Mus (Sc Azzurri del Cervino). Nel SuperG del primo mattino, il gradino alto del podio era occupato dall’andorrana Cande Moreno (1’20”28). Ottava Alice Mus (1’22”42); 32° Martine Brumin (1’25”85); non hanno terminato il SuperG Elisa Pilar Lucchini (Sc Azzurri del Cervino) e Nadine Brunet (Sc Aosta).

EC Sci alpino

Prima prova cronometrata, oggi, a Wengen (Svizzera) in vista del doppio appuntamento con la Discesa libera di Coppa Europa di Sci alpino maschile, gare in programma il 10 e 11 gennaio. Questa mattina il più veloce è stato il francese Valentin Giraud Moine (1’27”53). Quarto crono di Henri Battilani (Cse; 1’28”21); 9° Davide Cazzaniga (Cse; 1’28”53); 31° Nicolò Molteni (Cse; 1’30”18); 43° Guglielmo Bosca (Cse; 1’30”61); 53° Federico Paini (Cs Carabinieri; 1’31”87); 54° Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’31”87); 57° Matteo Vaghi (Sc Chamolé; 1’32”11). Domani, seconda prova cronometrata.