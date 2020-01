A Torino torna il Para Ice Hockey International Tournament

Italia, Giappone e Norvegia. Sono queste le tre nazionali che dal 20 al 25 Gennaio si incontreranno sulla pista del PalaTazzoli di Torino per l’edizione 2020 del Para Ice Hockey International Tournament, ormai un classico appuntamento per la disciplina. L’organizzazione dell’evento, come di consueto, sarà firmata dalla Sport di Più, società giunta in questa stagione al traguardo del ventesimo anno di attività.